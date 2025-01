361magazine.com - Grande Fratello, attacco di panico per una gieffina: intervengono in Casa

Leggi su 361magazine.com

diper una: interviene Luca Calvani e non solo. Ecco cos’è accaduto innelle ultime ore, dopo i festeggiamenti i coinquilini si ritrovano a parlare dei litigi affrontati nella scorsa settimana. Tra un confronto ed uno scontro, il 2024 che si è appena concluso ha lasciato il segno in diversi legami d’amicizia in.Leggi anche Cecilia Sala e le telefonate ai suoi cari: “Dormo per terra, mi hanno tolto gli occhiali” Nle ultime ore, l’attore Luca Calvani chiacchierando con Giglio ha rivelato che Helena Prestes stava perdendo il controllo di sé stessa: “Lei ha avuto undilì dentro il confessionale, ero da solo con lei ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto paura.