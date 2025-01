Movieplayer.it - G20: svelata la data di uscita del thriller con star l'attrice Viola Davis

Amazon ha svelato ladiprevista su Prime Video per ilG20, conl'è la protagonista del nuovo action-intitolato G20, di cui Prime Video ha annunciato ladi: l'appuntamento è stato fissato al 10 aprile, giorno in cui sarà disponibile in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Il film è stato diretto da Patricia Riggen e racconta la storia del Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton, che diventa l'obiettivo numero uno dopo che il vertice del G20 finisce sotto assedio. Sfuggita alla cattura da parte dei suoi aggressori, Sutton dovrà superare in astuzia il nemico per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e salvaguardare gli .