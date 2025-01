Laprimapagina.it - Francesco La Gamba propone: il Capodanno Rai a Vibo Valentia

Leggi su Laprimapagina.it

La, noto per il suo impegno sociale a, avanza una proposta ambiziosa: portare la prossima edizione de “L’Anno che Verrà”, il celebreRai, nella città di. L’evento, che nelle prime due edizioni calabresi ha raccolto un successo straordinario in termini di ascolti e impatto economico, “potrebbe rappresentare un’opportunità unica per il rilancio turistico e culturale del territorionese” scrive Lasu facebook.“Dopo i trionfi di Crotone, che ha salutato il 2023 con ben 10 milioni di telespettatori, e Reggio Calabria, che ha ospitato l’edizione 2024 sul suggestivo Lungomare Falcomatà, è tempo di guardare al futuro”. Lasottolinea che “, pur essendo una città spesso marginalizzata nelle scelte regionali, ha le potenzialità per accogliere un evento di tale portata, trasformandosi in un palcoscenico nazionale”.