Assegnazione case Erp | Tutto regolare

Sul caso di una casa popolare dove vivrebbe una residente all’estero è botta e risposta tra la vicesindaca Roberta Crudeli e il consigliere del gruppo civico Massimiliano Bernardi. "Come suo solito il consigliere Massimiliano Bernardi pur di attaccare l’amministrazione e cercare un po’ di visibilità non si fa scrupolo alcuno di gettare fango sul lavoro e la correttezza degli uffici – scrive Crudeli –. Tutte le assegnazioni dellepopolari seguono regole chiare e trasparenti. Questo vale anche per il caso citato dal consigliere. Si tratta di un’dalla graduatoria ordinaria a una persona che aveva tutti i requisiti previsti quando ha presentato domanda e che continua ad averli anche oggi, residenza compresa. Contrariamente a quanto ammette il consigliere Bernardi la nostra amministrazione e gli uffici comunali non vanno dietro a ‘voci’ e ‘sentiti dire’, ma lavorano ogni giorno con trasparenza e serietà".