Aspetta un cuore nuovo per 13 anni il Natale le regala il trapianto

Tempo di lettura: < 1 minutoEra incompatibile con il 97% dei donatori a causa del suo sistema immunitario che presentava un livello di sensibilizzazione estremamente elevato. Un caso rarissimo, quello di Elena, nome di fantasia, che hato ben 13per avere unche è arrivato proprio nei giorni di, a Napoli.A compiere questo piccolo grande miracolo di fine anno i medici dell’Ospedale Monaldi di Napoli guidati dal Claudio Marra, responsabile del Centro Trapianti didell’Azienda Ospedaliera dei Colli. La donna di 57conviveva con una severa cardiomiopatia dilatativa familiare, da sei mesi era ricoverata al Monaldi presso la T-Zone, area dedicata alla degenza di pazienti trapiantati e in attesa didi recente istituzione. Il caso di Elena, in virtù della sua complessità è stato affrontato con un approccio multidisciplinare da un team di oltre trenta professionisti composto da cardiologi, immunologi, internisti, infettivologi, anestesisti e cardiochirurghi specializzati in trapianti che hanno sviluppato un piano terapeutico personalizzato.