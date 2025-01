Notizie.com - Skipass, aumentano i prezzi del 4%: andare in queste località è un lusso

sulla neve diventa sempre più uncon iche continuano ad aumentare anche per gli. Il rincaro è del 4%. Oggi vogliamo analizzare un aspetto molto importante per quelli che decidono disulla neve, uno dei motivi per cui le persone partono è infatti proprio per sciare.del 4%:inè un(Notizie.com)Altroconsumo ha effettuato un’indagine su 38 stazioni sciistiche sulle Alpi, rendendosi così conto che è aumentato del 4% il costo deglirispetto ad appena lo scorso anno. Si tratta di una media tra quello giornaliero che è salito del 4.1% e quello di cinque giorni del 3.8%. Si tratta di un aumento importante considerando che l’anno scorso rispetto al precedente si era cresciuti di circa l’8.2%.Lesciistiche hanno però mostrato anche una variabilità davvero molto importante tanto che si passa dal prezzo minimo di 35 euro a Champorcher per arrivare al massimo di 83 euro per il Dolomiti Superski.