Inter-Atalanta, per Gasperini dubbi in avanti: probabile formazione

L’contro l’vuole iniziare bene il 2025, partendo subito dalla semi-finale di Supercoppa. Gian Piero, autore di un 2024 fantastico con la conquista dell’Europa League, è ora primo in Serie A e vorrà sicuramente intralciare il cammino dei meneghini.LA DEA – Per l’la Supercoppa ha una duplice valenza. Il primo è strettamente legato ad una vittoria sui nerazzurri che equivarrebbe ad un accesso diretto alla finale del torneo contro il Milan o la Juventus. Il secondo riguarda i bergamaschi ma ancor di più un record negativo per. Il tecnico di Grugliasco non vince contro l’dal 2018, un sonoro 4-1 dove sulla panchina dei nerazzurri sedeva ancora Luciano Spalletti. Ecco che la Supercoppa potrebbe aiutare i bergamaschi a spezzare questa lunga maledizione legata ai nerazzurri.