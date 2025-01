Inter-news.it - Dopo l’Inter il nulla: Skriniar pronto a trasferirsi in Turchia

il vuoto. Milanadesso potrebbe volare a Istanbul. Il Galatasaray, secondo Fabrizio Romano, ha avviato i contatti con il Psg per il prestito. FUTURO – Milanragiona sul suo futuro e pensa di lasciare Parigi.l’esperienza al, il difensore slovacco aveva deciso di passare al Paris Saint-Germain per provare l’assalto all’Europa. L’esperienza però si è rilevata al quanto disastrosa conche ha giocato poco sin dall’inizio per poi uscire dai radar del tecnico e dei tifosi con la quale non ha mai legato strettamente. Adesso però, è arrivato il momento di salutare la Francia e guardare altrove.un primo interesse della Juventus in Italia con la quale non si è mai approfondito il discorso, adesso le chiamate iniziano ad arrivare da altri paesi.