Oasport.it - Chi è Fabiola Marino: una promessa importante per l’Italia nel tennis femminile

Leggi su Oasport.it

Nel 2024ha disputato le finali anche della versione junior della Billie Jean King Cup . Un evento, questo, nel quale si sono viste varie possibili stelle del futuro (con qualche capitana che i più appassionati ricorderanno, da Sharon Fichman per il Canada a Katie O’Brien per la Gran Bretagna).aveva portato Ilary Pistola, Carla Giambelli e, ed è di quest’ultima che andiamo qui a parlare.Classe 2008, passata dall’Enjoy Sport Club a Roma, nella competizione a squadre ha concluso con un bilancio di 2 vittorie e 4 sconfitte (due delle quali arrivate al super tie-break inserito in luogo del terzo set) in singolare, trovando comunque il modo di lottare molto bene anche in situazioni di difficoltà.Margini che si sono visti già quest’anno, quando, ancora quindicenne, ha vinto il J60 di Tarragona, in Spagna, riuscendo a cedere un solo set al secondo turno.