Bill Skarsgård dice di aver parlato con Andy Muschietti di The Brave and the Bold

Leggi su Cinefilos.it

dicondi Theand theIn Nosferatu di Robert Eggers,veste i panni dell’antico vampiro Conte Orlok, e non è certo la prima volta che l’attore si sottopone a una contorta trasformazione per interpretare un mostruoso cattivo.è noto soprattutto perinterpretato Pennywise il Clown nei film di IT e tornerà a vestire i panni dell’entità demoniaca nella serie spin-off Welcome To Derry della HBO/Max, di cui il registaè co-sceneggiatore e produttore.Durante un’apparizione al podcast Happy Sad Confused, aè stato chiesto se avessecondel previsto film su Batman del DCU, Theand theha risposto di sì, ma di non essere “sicuro della sua posizione” e di nondi una potenziale parte.