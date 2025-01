Ancelotti in Serie A | l’annuncio sul futuro è chiarissimo

Leggi su Sportface.it

Ospite a Radio Anch’io Sport, Carloha rilasciato una lunga intervista in cui affronta vari temi.inA?Re Carlo, Carlo Magno, Carletto: tanti soprannomi per un unico protagonista, l’allenatore più vincente nella storia del Real Madrid. Non solo colui che ha vinto più Champions League in assoluto, incluse due quando allenava il Milan, ma anche il primo e unico tecnico nella storia ad aver trionfato nei cinque principali campionati d’Europa. Semplicemente, Carlo.Il suo palmares vanta 31 trofei vinti da allenatore, ai quali se ne aggiungono altri 14 conquistati da giocatore. Insomma, una carriera straordinaria che lo consacra come uno dei migliori di sempre.Ospite della puntata del podcast di Rai Radio 1,ha affrontato varie tematiche, spaziando tra temi caldi e attuali e il suo