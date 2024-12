Sport.quotidiano.net - Vittoria azzurra: in rete anche Shenaj e Bocci (2-3). Nieri firma l’ultimo gol dell’anno. Buon test per la Sangio a Grassina

Lavannese ha vinto ieri mattina un’amichevole che si è disputata a, al cospetto dei rossoverdi di Marco Cellini militanti nel campionato di Eccellenza. 3-2 per gli azzurri di Bonura, andati sul 2-0 grazie alle marcature die nella ripresa dopo essere stati riacciuffati sul pari dai locali hanno inferto la zampata decisiva grazie al rientrante. Una curiosità: a difendere i pali dellaun estremo difensore delper le defezioni dell’ultim’ora di Barberini influenzato e Patata non al top della condizione. In campo il consueto 3-5-2 con Vietina, Chelli e Della Spoletina in difesa, Pertica e Arrighi esterni di centrocampo supportati nel mezzo da Pardera,e Nannini cone Rotondo a formare il tandem d’attacco. Il gruppo usufruirà di un paio di giorni di riposo, tornerà a lavorare il 2 gennaio per preparare la prima gara del 2025 contro il Figline che si giocherà in posticipo al Fedini nel giorno dell’Epifania alle 14.