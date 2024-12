Iodonna.it - Viaggi, svago e nuove esperienze: a questi voci verranno dedicate gran parte delle nostre risorse. Ma la gestione delle spese quotidiane e il risparmio rimarranno una priorità

Più vacanze, più divertimento, più attenzione al tempo libero. Ma anche più intraprendenza sul fronte lavorativo e finanziario. A guardare le previsioni di investimento per il 2025, l’anno che viene sarà decisamente più entusiasmante di quello che se ne va. Trovare l’amore: 4 trend per gli appuntamenti nel 2025 X Leggi anche › Previsioni sul futuro: come vivremo Come sarà il 2025? Le previsioni degli italianiSecondo il sondaggio condotto da YouGov per N26, oltre metà degli italiani prevede infatti di aumentare il budget mensile dedicato ae intrattenimento rispetto al 2024.