Ultimi risarcimenti del Madoff Victim Fund | 1314 milioni di dollari alle vittime

Un fondo creato dal governo degli Stati Uniti per aiutare a risarcire ledel defunto truffatore Bernardha iniziato ad effettuare l'ultima tornata di pagamenti: lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia (DoJ) americano, come riporta la Bbc. Ieffettuati dal(MVF) valgono 131,4di(circa 126,3di euro) e porteranno l'importo totale restituito ai 40.930 richiedenti a 4,3 miliardi diera caduto in disgrazia dopo aver ammesso la colossale truffa da 20 miliardi didi finanza piramidale, considerata la più grande frode finanziaria della Storia, ed è morto in prigione nel 2021 mentre scontava una pena a 150 anni di reclusione. Nel 2009 si era dichiarato colpevole di aver gestito il cosiddetto 'schema Ponzi', che pagava gli investitori con i soldi dei nuovi clienti invece che con i profitti effettivi.