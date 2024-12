Panorama.it - San Nicola Arcella, natura selvaggia a picco sul mare

Leggi su Panorama.it

Unle punto di osservazione, incastonato nella Calabria nord-occidentale, da cui lo sguardo abbraccia tre regioni, tre provincie, tre parchi nazionali, in un susseguirsi rapido di strapiombi, di calette, di spiagge sabbiose, sotto lo sguardo di monti che balzano fino a toccare i duemila metri d’altezza.«Il primo nucleo di questo centro urbano risale al XV-XVI secolo e fu costituito da gente di Scalea che per sottrarsi alle incursioni e alle razzie dei Mussulmani si rifugiò su questo altopiano, inaccessibile dale lontano dai centri abitati che erano obiettivo principale dei pirati; quando poi nel XVIII secolo il Principe Scordia Pietro Lanza Branciforte, avendo sposato Eleonora -ultima erede degli Spinelli di Scalea- divenne il principe di tutto il feudo e alla contrada Dino fece costruire come residenza estiva il grande Palazzo, i suoi coloni -insieme con gli antichi abitanti che erano soprattutto dediti alla pesca- costruirono il primo regolare nucleo urbano, cioè il primo Casale che prese il nome di Casaletto: erano le case della corte e il nome è ancora attribuito alla parte bassa dell’attuale paese».