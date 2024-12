Oasport.it - Quando gioca Musetti a Hong Kong: data, avversario, tv

Lorenzofarà il proprio esordio stagionale nella giornata di giovedì 2 gennaio,scenderà in campo per disputare l’ottavo di finale del torneo ATP 250 di. Il tennista toscano ha infatti goduto di un bye sul cemento della località cinese ed è entrato di diritto tra i migliori otto della competizione. Il 22enne debutterà contro il canadese Gabriel Diallo, che al primo turno ha regolato lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 4-6, 7-6(4), 7-5.Il 22enne, numero 17 del mondo, incrocerà il 23enne, numero 87 del ranking ATP. Il nordamericano si è imposto nell’unico precedente, andato in scena nel 2023 durante la fase a gironi della Coppa Davis,l’azzurro venne sconfitto per 7-5, 6-4 (storicamente in Coppa Davis fa fatica, come si è visto anche a Malaga). L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento a uninsidioso e che potrebbe creare importanti grattacapi.