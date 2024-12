Donnaup.it - Polpettone della nonna: per una cena sostanziosa e leggera

Leggi su Donnaup.it

: per unaSe vuoi preparare qualcosa di gustoso con la carne macinata ma sei stufa delle solite polpette, prova la ricetta che ti suggeriamo qui sotto. Si tratta di un, gustosissimo proprio come lo facevano le nostre nonne.Nel frattempo vediamo più da vicino come si prepara questa ricetta.: per unaGli ingredientiCi servono:180 g di pane bianco200-250 ml di latte1 porro150 g di scamorza1 kg di carne macinata¼ di cucchiaino di noce moscata macinatasale q.b.pepe nero q.b.3 uova1-2 cucchiai di pangrattato1 cipolla grande50 ml di acqua1 foglia d’alloropepe nero in grani q.b.Per le patate:5/6 patate2-3 cucchiai di parmigiano1 cucchiaino di aglio in polvere½ cucchiaino di salepepe neroparmigiano2-3 cucchiai di olio vegetalerosmarino q.