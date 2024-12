Game-experience.it - Nintendo Switch 2, Square-Enix non vede l’ora del lancio della nuova console Nintendo

, ed in particolare il producer Akitoshi Kawazu, ha espresso grande entusiasmo per l’annuncio ed ildi2, previsto nel 2025. Questo interesse suggerisce un possibile rafforzamentocollaborazione tra il publisher giapponese e la Grande N per il futurosi prepara con entusiasmo all’annuncio di2, previsto per il 2025, secondo quanto dichiarato da Akitoshi Kawazu in un’intervista con Famitsu. Kawazu, produttore esperto e figura di spicco nel mondo dei JRPG, ha infatti rivelato di attendere con impazienza lasia come utente sia come creatore. Queste dichiarazioni, provenendo da una personalità di tale rilievo, sembrano riflettere l’interesse generale del publisher giapponese verso il futuro hardware di