Martina Voce accoltellata dall’ex | Vigliacco non ha avuto coraggio di guardarmi negli occhi

«Un, non haneppure ildi affrontarmi direttamente per togliermi la vita. Ha aspettato che mi voltassi per colpirmi», sono le parole di, la giovane fiorentina di 21 anni aggredita dal suo ex con 25 coltellate mentre entrava nel suo luogo di lavoro a Oslo, il 20 dicembre scorso.Dopo aver affrontato cinque interventi chirurgici,inizia a parlare e a camminare (sebbene con l’ausilio di supporti per evitare sforzi eccessivi) e ha raccontato al padre i momenti drammatici dell’assalto da parte del suo ex fidanzato, Mohit Kumar, un ingegnere informatico di 24 anni originario dell’India.Mercoledì 1° gennaio 2025, la giovane, che ha scelto di rimanere a Oslo, sarà ascoltata dalle autorità norvegesi che stanno conducendo le indagini. «Ricorda ogni singolo attimo.