Lanazione.it - Lucchese, oltre a Gaddini piace Gucci

Leggi su Lanazione.it

Allaè ufficialmente iniziato il. "dimagrimento" della "rosa". Al momento sono quattro i giocatori rossoneri che non faranno parte della squadra che giocherà sabato prossimo a Gubbio. Si tratta del centravanti Costantino, rientrato al Catania, del difensore moldavo Dumbravanu destinato al Messina, del centrocampista Djibril con destinazione Picerno e del difensore Brotini. Ma la lista è destinata ad allungarsi, ovviamente nell’ipotesi che arrivino delle proposte per i vari Frison, Sabbione, Sasanelli e per qualche altro giovanotto, come Leone, che sono fra i giocatori cedibili. Di pari passo allo sfoltimento dei ranghi e di conseguenza anche all’alleggerimento del foglio paga, il diesse Ferrarese è al lavoro per la sostituzione di Costantino ed ha trovato conferma la notizia da noi riportata ieri, che un attaccante cheè undoc,tutto un "under" (classe 2002), Mattia, alla sua terza stagione nell’Arezzo (19 presenze e due gol in questo campionato).