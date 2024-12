Oasport.it - LIVE Cobolli-Humbert 3-6, 7-6, 6-2, Italia-Francia 1-0 United Cup in DIRETTA: l’azzurro sfrutta i limiti mentali del rivale e tira su un match insperato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02:47 Quindi:qualificata! Adesso ladi Jasmine Paolini per vincere anche il tie contro i cugini d’oltralpe.02:46 Con questa vittoriasi mette verosimilmente dentro, in modo ufficiale, le 32 teste di serie dei prossimi AO!02:45 Ricapitoliamo:ha servito sul 6-3, 5-4 senza aver perso un singolo punto nel secondo parziale. Sul 5-5 ha poi avuto due palle break, entrambe su seconde, per tornare a servire per il. Nel tie-break ha anche avuto unpoint. Il problema suo è che, aver perso questa partita avendo espresso quel tipo di qualità nella prima ora, ti fa riflettere! Soprattutto se sei recidivo!02:44b.3-6, 7-6(8), 6-2!chiude unincredibile, per quello che si è mangiato il francese.