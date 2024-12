Ilrestodelcarlino.it - Ladri di spiccioli al bar ’Sbecco’ sul porto canale

In riviera i furti continuano ad essere uno dei maggiori problemi. L’altra notte uno o più ladruncoli hanno preso di mira "Sbecco", il bar sotto i portici all’inizio di via Saffi, di fronte a piazza Pisacane e vicino al. E’ stata forzato ilne d’ingresso e i malviventi hanno arraffato il fondo cassa del registratore. Furtarelli di questo tipo se ne contano parecchi e spesso ifanno più danni agli infissi rispetto all’entità del furto, così come spesso i proprietari notano anche l’ammanco di alcune bottiglie. In sostanza sonodi basso cabotaggio, ma la gente chiede di fermarli.