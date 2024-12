Ilrestodelcarlino.it - Il suo elicottero precipita: la rinascita in un libro

Il 2 aprile del 2021, il velivolo sul quale si trovava Sabrina Spada, 28enne sammarinese appassionata di sport estremi, èto e quello che doveva essere un adrenalinico lancio con il paracadute si è trasformato in un incubo. Sabrina nella caduta riporta ferite gravissime e cade in coma, per poi risvegliarsi dopo tre settimane. Quando riapre gli occhi, ogni cosa per lei è cambiata e ogni piccolo gesto è diventato una sfida: il corpo le fa male, non le risponde, si ribella a lei. Il viaggio è in salita, e la donna lo percorre a Forlì, a CavaRei, impresa sociale che gestisce servizi per la disabilità. Ed è sempre qui che Sabrina matura il desiderio di raccogliere la sua storia in un, per dimostrare a chi lo leggerà che è possibile impegnarci per raggiungere la felicità nonostante tutti i limiti.