Gli auguri di buon anno della sindaca Carnevali: "Coraggio e visione, così miglioriamo la città"

Bergamo. Offrire più servizi per migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine. Questo l’obiettivo primarioprima amministrazione comunale targata Elena, che in un video postato sui canali ufficiali di PalaFrizzoni ha portato alladi Bergamo glidi fine. Con un occhio sempre rivolto al 2025.Lacita la Montelungo (il cui cantiere si avvierà il prossimo) e la nuova sede di via Statuto come simbolicrescita ‘universitaria’ del capoluogo, capace di attrarre giovani. Ma ladeve essere attrattiva anche per le famiglie con un’attenzione speciale ai servizi per la prima infanzia, alla mobilità, all’ambiente e allo sport (“Il 2025 vedrà l’iniziosistemazione delle piscine Italcementi e l’avvio dei lavori per il nuovo Palazzetto”).