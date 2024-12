Thesocialpost.it - Emesso mandato d’arresto per l’ex presidente sudcoreano Yook Suk-yeol

Corea del Sud:di arresto perYoon Suk-Un tribunalehaundi arresto nei confronti delYoon Suk-, deposto in seguito al fallito tentativo di imporre la legge marziale all’inizio del mese. La decisione è arrivata nella mattinata odierna, a seguito della richiesta avanzata dalle autorità incaricate di indagare sul caso.La nota ufficiale“L’autorità congiunta incaricata delle indagini su Yoon ha confermato che ildi arresto e ildi perquisizione sono stati emessi questa mattina,” si legge in una nota ufficiale. Tuttavia, non è stato ancora definito il calendario per il proseguimento delle procedure legali.Il fallito tentativo di legge marzialeYoon Suk-, la cui presidenza è stata segnata da forti polemiche, è accusato di aver cercato di imporre la legge marziale in un contesto di crescenti tensioni politiche e proteste popolari.