Ilrestodelcarlino.it - Da FdI ai Cinque Stelle: "Aree ex Fico, ora serve chiarezza"

Da FdI – che annuncia esposti a Procura e Corte dei Conti – alla Lega, passando per Potere al popolo. La puntata di Report dedicata a Oscar Farinetti, smuove le forze politiche che in Emilia-Romagna e a Bologna siedono sui banchi dell’opposizione per i contenuti riguardanti il progetto ex, oggi Grand Tour Italia. Ma c’è anche un pezzo di maggioranza che fa sentire la propria voce: il M5s, che invoca "trasparenza, sostenibilità e tutela del bene comune" e dà lo stop a "logiche speculative". La puntata di Report "ha riportato in primo piano il tema dell’area, sollevando preoccupazioni su un possibile cambio di destinazione d’uso e ipotetiche speculazioni immobiliari", dichiarano in una nota Giulia Sarti (delegata a legalità democratica e lotta alle mafie del Comune di Bologna), Marco Croatti e Gabriele Lanzi (coordinatori regionale del M5s) e Michela Montevecchi (coordinatrice provinciale).