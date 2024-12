Conceiçao-Inzaghi nemici amici Ci sarà la stretta di mano al Derby?

Leggi su Ilnerazzurro.it

E se si rivedessero al? Questa la frase che non più tardi di sei mesi fa rimbalzava sulle pagine dei principali quotidiani e portali web sportivi italiani. Simonee Sergio, compagni nelle stagioni 1999-2000, anno del secondo e finora ultimo successo tricolore della Lazio e 2002-2003, si ritroveranno presto, nello stesso stadio e nella stessa città, a quasi due anni dal loro ultimo incontro.QuellamancataE’ il 14 marzo 2023, all’Estádio do Dragão di Oporto, l’Inter scende in campo contro i padroni di casa portoghesi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata una zampata di Romelu Lukaku all’86’ ha deciso la sfida in favore dei nerazzurri che si presentano al cospetto dei lusitani con due risultati su tre e lo spauracchio supplementari in caso di sconfitta col minimo scarto.