Chi è El Ma | curiosità vita privata della cantante

Elmira Marinova alias El Ma è unache ha raggiunto il successo durante l’ultima edizione di X Factor, nella quale è stata eliminata durante il terzo live.El Ma: il successo con X FactorStasera l’interprete sarà tra gli ospiti del Capodanno In Musica, in diretta da Catania a partire dalle 21:30 su Canale 5. Nata a Sofia nel 2007, inizia a studiare canto da 9 anni per poi avviare dopo il trasferimento in Italia il suo viaggio nel mondomusica. Collabora con un team insieme al quale ha scritto diversi inediti, nel quale figura uno degli autori di Kanye West, che ha contribuito alla stesura del suo ultimo singolo Going Down. Si presenta alle Audition con Vampire di Olivia Rodrigo, convincendo i quattro giudici.Successivamente per i Bootcamp propone Stop This Flame, quando Jake La Furia decide di portarla agli Home Visit.