C’è l’accordo per il rinnovo | l’azzurro firmerà un contratto stellare

Notizie Calcio Napoli – Sono ore molto importanti tra le file azzurre per quel che riguarda il futuro. Sono emersi dettagli chiave su un calciatore. La stagione del Napoli è iniziata al meglio. Ovviamente, il merito è di Antonio Conte che è riuscito a risollevare la squadra dopo una stagione da dimenticare. L’allenatore si è subito ambientato alla grande in città, creando una sinergia molto importante anche con i tifosi. Al tempo stesso, però, anche i calciatori hanno capito di poter dare di più, motivo per il quale i partenopei occupano la prima posizione in classifica. Oltre a ciò che accade sul rettangolo verde, la dirigenza starebbe lavorando anche ad alcune situazioni legate al futuro. A tal proposito, tutta l’attenzione è focalizzata sui rinnovi. Kvaratskhelia rinnoverà con il Napoli: c’èDa diverse settimane, l’attenzione del DS Manna e dell’intera dirigenza azzurra era del tutto focalizzata su Khvicha Kvaratskhelia.