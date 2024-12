Liberoquotidiano.it - Capodanno, Nuova Zelanda la prima a festeggiare il 2025

Auckland, in, è stata lagrande città del mondo a dare il benvenuto alquando in Italia era mezzogiorno, con migliaia di persone che hanno fatto il conto alla rovescia per il nuovo anno e hanno applaudito i colorati fuochi d'artificio lanciati dalla struttura più alta della, la Sky Tower, oltre a uno spettacolo di luci nel centro città. E' già il nuovo anno anche in tutta l'Australia e in diverse zone dell'Asia. E' scattata già la festa in Cina, a Shanghai, e a Hong Kong. New York e Washington festeggiano 6 ore dopo l'Italia, e Los Angeles e San Francisco 9 ore dopo. Tra gli ultimi a entrare nel nuovo anno invece gli abitanti delle Samoa Americane.