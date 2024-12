Stellantis completa la cessione di Comau

Leggi su Ildenaro.it

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) –ha annunciato oggi che One Equity Partners, una società di private equity del mercato medio, hato l’investimento di maggioranza in, azienda globale di tecnologia specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata. Questa operazione, spiega una nota, rappresenta un passo significativo per, favorendone la crescita in termini economici e tecnologici. Inoltre, grazie a questa operazioneavrà la possibilità di concentrarsi sulle sue attività principali in Europa.“Voglio esprimere la mia gratitudine ai dipendenti diper aver fornito prodotti e servizi innovativi a tutti i suoi clienti – ha dichiarato il Chairman diJohn Elkann – Sono fiducioso che, attraverso la sua nuova proprietà, possegga la giusta leadership, la strategia e la disciplina operativa necessaria per creare valore sostenibile e a lungo termine per tutti i suoi stakeholder, in Italia e nel mondo”.