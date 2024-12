Tpi.it - Siria: Maysaa Sabrine è stata nominata governatrice della Banca centrale

Leggi su Tpi.it

La nuova amministrazioneha nominato l’ex vice, alla guida dell’istituto. È la prima donna a guidare lain oltre 70 anni, sostituendo Mohammed Issam Hazime, nominato nel 2021 dal regime di Bashar al-Assad.La notizia èconfermata all’agenzia di stampa Reuters da un anonimo ma importante esponente del nuovo governo di Damasco. Una nomina arrivata in un momento in cui l’esecutivo guidato dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Shaam di Ahmed al-Sharaah (nome di battaglia: Abu Mohammed al-Jolani) è subissato dalle richieste di inclusione delle donne nella nuova amministrazione.Non a caso, all’inizio del mese, subito dopo la caduta di Bashar al-Assad, Aisha al-Debs èdirettrice dell’Ufficio per gli affari femminili, diventando la prima donna a ricoprire una carica ufficiale nella nuova amministrazionena.