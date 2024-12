Zonawrestling.net - ROW: Booker T torna sul ring per sfidare Zilla Fatu

è senza dubbio uno dei nomi più interessanti del circuito indipendente. Il figlio di Umaga è uno dei nomi più chiacchierati in ottica WWE, per gli ovvi legami che lo porterebbero alla Bloodline, e ha ricevuto anche la benedizione del suo mentore e allenatore,T. Il due volte membro della Hall of Fame, tra l’altro, è anche il proprietario della federazione di cuiè stato campione mondiale fino a poche settimane fa, la Reality of Wrestling. E da mentore, presto, sarà avversario del suo pupillo.Appuntamento sull’11 gennaioDurante Breakout, l’ultimo evento dell’anno della ROW,ha attaccato pubblicamente, accusandolo di avergli fatto perdere volutamente il titolo e soprattutto di non essere più il suo mentore, ma un vero e proprio nemico.