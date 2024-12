Oasport.it - Nuoto, il 2025 dell’Italia: serve ancora l’apporto di Ceccon e Martinenghi, incognita ricambio generazionale

Le buone notizie in casa Italia non mancano di certo per il futuro delazzurro. Reduci da una edizione indimenticabile dei Giochi Olimpici, la squadra italiana nel quadriennio che porta verso Los Angeles 2028 non perderà nessuna delle sue punte che hanno tutte espresso la volontà di proseguire carriere costellate già da allori da leggenda.Gregorio Paltrinieri, il meno giovane degli azzurri, ha già comunicato che non si fermerà prima di Los Angeles 2028 e dunque cercheràdi rimpinguare un bottino iridato e olimpico di primissimo livello, Simona Quadarella proseguirà la sua marcia sempre vissuta ad altissimo livello e già queste sono due ottime notizie per gli appassionati italiani.Non molleranno la presa neppure Thomase Nicolò, i due ori di Parigi che si sono presi un periodo di stacco, inevitabile dopo la rincorsa olimpica che ha dato tantissimo ma anche tolto tantissimo a livello di energie fisiche ma soprattutto psicologiche.