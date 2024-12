‘Ndrangheta suor Anna Donelli torna libera | il tribunale del riesame revoca gli arresti domiciliari

Leggi su Open.online

Ildeldi Brescia hato gli, arrestata lo scorso 5 dicembre nell’ambito di un’inchiesta della procura di Brescia sulle attività di un gruppo criminale, forse collegato allaera accusata di concorso esterno in associazione mafiosa per presunti rapporti con la famiglia Tripodi, considerata ai vertici di un clan dellaradicato nel bresciano. Secondo l’accusa, la religiosa aveva avuto un ruolo di mediatrice in alcune comunicazioni tra i membri della famiglia. Comunicazioni che avrebbero favorito la pianificazione di strategie per contrastare le attività investigative. «ta finalmentedi aiutare gli altri. Per il processo ci vorranno mesi. Valuteremo sulla base delle motivazioni del giudice come procedere», commentano i suoi legali.