Montebelluna, bimba di un anno ricoverata dopo un malore in casa: è gravissima

Una bambina di unè statain condizioni gravissimeunimprovviso. Lunedì 30 dicembre, la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Padova a seguito di un attacco cardiaco. La mamma l’ha trovata nella culla, nella loro abitazione di(Treviso), quando già non respirava. “Erano da poco passate le sette del mattino”, ha raccontato la donna, che si è accorta subito che qualcosa non andava. I genitori, di origine africana, hallertato i soccorsi.lunghi minuti di massaggio cardiaco, è stato deciso di trasferire la bambina a Padova con l’elisoccorso.Le cure e le indaginiNell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri diper accertamenti. Dai primi rilievi è stato escluso che ilsia stato causato da un oggetto ingerito o inalato, come cibo o un giocattolo.