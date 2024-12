L’Italia ha chiesto la settima rata del Pnrr | vale 183 miliardi di euro

Lettera43.it - L’Italia ha chiesto la settima rata del Pnrr: vale 18,3 miliardi di euro

ha trasmesso alla Commissionepea la richiesta di pagamento delladel, pari a 18,3di. Lo ha reso noto Palazzo Chigi spiegando che «la richiesta presentata segue i lavori della Cabina di regiadel 29 novembre per la verifica del conseguimento dei 67 obiettivi collegati, distinti in 32 target e 35 milestone».Giorgia Meloni (Getty Images).Meloni: «2025 anno fondamentale per la fase 2 del»La premier Giorgia Meloni ha affermato che «presto»«riuscirà a superare quota 140di», pari a «oltre il 72 per cento della dotazione complessiva del Piano». La presidente del Consiglio ha aggiunto che il 2025 «sarà un anno fondamentale per la fase 2 del, cioè la messa a terra degli investimenti». Questa, ha detto Meloni, è una fase cruciale, «che non ammette ritardi e che vede il Governo e tutte le Amministrazioni coinvolte in prima linea per raggiungere l’obiettivo».