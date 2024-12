Pianetamilan.it - Kings League, si gioca al Vismara: ma il Milan non c’entra nulla | PM News

Negli ultimi giorni è emersa la notizia secondo cui il, ribattezzato 'Puma House of Football', sede delle giovanili del, ospiterà la. A renderlo noto per la prima volta è stato Gianluca Di Marzio, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il prestigioso torneo ideato da Gerard Piqué, quindi, avrà una collocazione speciale in uno dei centri sportivi più all'avanguardia d'Italia e non solo. Che per altro recentemente è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno riguardato il rifacimento dei campi da gioco e il miglioramento degli spogliatoi e delle tribune. In tutto questo, però, ilnon c'entrerebbe assolutamente. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, gli organizzatori dellahanno chiesto alla fondazione Don Gnocchi un campo ed è stato messo a disposizione il 'Puma House of Football'.