Juventus per Antonio Silva serve uno sforzo in più E Danilo vola in Brasile | CM IT

Il matrimonio trae laè finito. E il Napoli diConte resta in attesa di novità per il brasilianoManca solo l’ufficialità, mae lasono pronti a dirsi addio nei prossimi giorni, se non ore. Le voci si rincorrevano da settimane, ma con l’assenza dei lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal sembrava potesse restare in rosa almeno fino alla fine della stagione.(LaPresse) – Calciomercato.itLa situazione, però, è evidentemente precipitata e il capitano bianconero lascerà Torino nella sessione invernale del calciomercato ormai alle porte. L’ultima apparizione del Nazionale brasiliano allo ‘Stadium’ sarà, dunque, quella del 14 dicembre scorso, in occasione del 2-2 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, mentre in Champions League resterà impressa l’ottima prestazione contro la sua ex squadra, il Manchester City di Pep Guardiola, culminata nell’importantissima vittoria per 2-0 nella quarta giornata della massima competizione europea per club.