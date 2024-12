Lettera43.it - Iraniano fermato a Malpensa, il legale chiede gli arresti domiciliari

Ildi Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadinoil 16 dicembre all’aeroporto disu ordine della giustizia americana, ha presentato istanza perre gli. L’avvocato ha posto all’attenzione dei giudici della Corte d’Appello di Milano l’atto con cui sollecita un affievolimento della misura cautelare fornendo anche il luogo, un’abitazione in Italia, dove eventualmente trasferire il suo assistito. Il caso è strettamente legato all’arresto di Cecilia Sala in Iran, perché il Paese islamico potrebbe puntare a uno scambio di prigionierindo il rilascio del cittadinoin cambio della liberazione della giornalista italiana. Lo stesso dipartimento di Stato Usa, tramite un portavoce intervistato da Repubblica, ha accusato il regime di detenere stranieri come leva politica.