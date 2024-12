Dilei.it - Gianni Ippoliti aggredito in un parcheggio a Roma: come sta

Leggi su Dilei.it

Un brutto fine anno per: il conduttore televisivo è statoe picchiato ada un uomo che si è poi allontanato. Secondo le ricostruzioni, il motivo dello scontro sarebbe un diverbio legato a un. Il conduttore, dopo aver ricevuto un pugno in pieno viso, è stato portato in ospedale. Eccosta.Momenti di paura per, che nella serata tra sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024 è statocon violenza in pieno centro a, in via de’ Prefetti .Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il conduttore si trovava nei pressi di un, quando un uomo ancora non identificato si è avvicinato in un furgone bianco e, dopo un’accesa discussione riguardo la viabilità fatta di toni accesi e offese, lo ha colpito con un pugno in pieno volto per poi darsi alla fuga.