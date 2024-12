Anteprima24.it - FOTO/ La Lega traccia il bilancio: “Obiettivo per il 2025 è costruire un cdx alternativo sia a Mastella che al PD”

Tempo di lettura: 4 minuti“Serve un centrodestra unito. Quello accaduto oggi alla Rocca è un punto di partenza. Ora una piattaforma programmatica per un nuovo centrodestra nel Sannio”Luigi Barone, dirigente nazionale della Coesione Territoriale e regionale degli Enti Locali della, hato la strada dei prossimi mesi soprattutto in riferimento alle Elezioni Regionali che, nelle intenzioni sue e degli alleati, dovrebbero portare alla defenestrazione di Vincenzo De Luca dalla poltrona di Governatore.La, che ha riunito i Giornalisti alla Giustino Fortunato in occasione degli auguri di Fine Anno, ha voluto innanzitutto annunciare l’adesione del vice sindaco di Sant’Arcangelo Trimonte Antonio Colangelo e quindi elencare gli impegni svolti per il territorio ad iniziare dalla diga di Campolattaro.