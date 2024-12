Lanazione.it - Cortona, a Capodanno decoro e sicurezza non vanno in vacanza. Tutto pronto per le feste

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 30 dicembre 2024 –, anoninper leStrutture turistiche verso il «sold out», ultimi posti disponibili per il Gran Galà e il concerto. Biglietti esauriti per la Colazione al Museo. Le regole da rispettare in piazza e nei luoghi pubblici Va verso ilesaurito il, ultime disponibilità di posti per il Gran Galà e per il Concerto al Teatro Signorelli, mentre sono terminati i biglietti per la Colazione al Museo. Ultimi preparativi anche per la festa in piazza della Repubblica, evento a ingresso libero. Il sindaco diricorda che il Regolamento di Polizia municipale prevede il divieto di utilizzare i giochi pirotecnici in ambienti pubblici ove sono presenti raduni di persone e comunque in tutti i luoghi ove possano costituire un rischio per l’incolumità pubblica.