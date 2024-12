Metropolitanmagazine.it - Capodanno d’autore: tempo di bilanci nelle parole degli scrittori

Ilè, come sempre, il giro di boa più atteso e temuto da tutti noi. Nello stesso momento si saluta il passato e si accoglie il futuro, lasciandosi alle spalle gli ultimi dodici mesi di vita per gettarsi a capofitto nell’ignoto di quello che verrà. Il 31 dicembre è un momento fatto pere considerazioni sparse; rimorsi e rimpianti si rincorrono nella nostra mente, addolciti dalla prospettiva di avere a disposizione tutti gli anni a venire per aggiustare il tiro.Mentre mettiamo in ordine i nostri pensieri, preparandoci, per quanto possibile, al 2025 e a quello che ci aspetta nei prossimi 365 giorni, ecco alcune citazioni, segno tangibile del fatto che anche i grandiabbiano fatto e facciano le nostre stesse riflessioni. Semplicemente, sapevano e sanno spiegarsi meglio di noi.