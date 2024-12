Calciomercato.it - Thiago Motta mastica amaro: “Ecco cosa dobbiamo migliorare”

Leggi su Calciomercato.it

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus ha analizzato il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la FiorentinaDopo aver condotto il match dell’Allianz Stadium per ampi tratti, la Juventus non è riuscita a chiudere la gara contro la Fiorentina, finendo con l’essere ripresa dalla rete messa a segno da Sottil. Due punti persi dai bianconeri che, dunque, non riescono a dare continuità al successo ottenuto contro il Monza, frenando nuovamente la propria corsa e non centrando tre punti che avrebbero dato ulteriore slancio al percorso di crescita della compagine di: “” (LaPresse) – Calciomercato.itIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Juventus si è dunque soffermato su diversi temi a cominciare dal difetto mostrato dalla squadra che non è stata in grado di chiudere la partita.