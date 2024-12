Svizzera, arriva il nuovo ambasciatore americano

Leggi su Ildenaro.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scelto ilin: Callista Gingrich, 58 anni, che ha già rappresentato gli USA in Vaticano durante il primo mandato di Trump, nel 2017.La designata si è spesa molto durante l’ultima campagna per l’elezione di Trump. Callista Gingrich è ritenuta una fedelissima del presidente eletto, così come il marito Newt Gingrich, già speaker repubblicano della Camera. La diplomatica prenderà il posto di Scott Miller, attivista per i diritti LGBTQ e filantropo, nominato alla fine del 2021.L'articoloilproviene da Ildenaro.it.