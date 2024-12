Ilrestodelcarlino.it - Rossi (Pergolese): "Un girone equilibrato"

Il campionato di Promozione come gli altri tornei dei dilettanti è fermo per la sosta natalizia. Tra le otto provinciali c’è la(foto) guidata dal presidente Enrico. Presidentequali indicazioni ha tratto dopo le prime 15 partite? "Come da previsioni, questo campionato è moltoe non ci sono risultati scontati. Non ho visto squadre impossibili da affrontare e neanche squadre materasso, non ci sono team disorganizzati e ogni settimana per vincere bisogna scendere in campo con il coltello tra i denti". Quali sono i calciatori che in questo campionato ti hanno impressionato favorevolmente? "Ci sono ottimi giocatori che hanno militato nelle categorie superiori, come Del Pivo del Vismara, Pierpaoli del Barbara, Labate della Fermignanese o Cordella della Jesina, insieme a tanti altri".