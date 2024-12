Ilgiorno.it - Risate con Max Pisu al Teatro di via Dante per restare giovani

Un’idea per trascorrere l’ultima notte dell’anno? Martedì alle 21.30, aldi via, andrà in scena lo spettacolo "Abbiamo fatto 30, facciamo 31.", con Max, e la partecipazione di Fazio Armellini. Il popolare comico ha scoperto un modo persempree lo svelerà dal palco. Ci sarà poi una rassegna di personaggi bizzarri: un entusiasta che deve organizzare una festa, un marito alle prese con le faccende domestiche mentre la moglie è in vacanza. Biglietto a 20 euro, prevendita Art Gallery Cafè.