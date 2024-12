Bergamonews.it - Rinforzi a gennaio? Gasperini: “Vorrei completare quello che non abbiamo finito in estate”

Il pareggio dell’Olimpico ferma la striscia di 11 vittorie consecutive dell’Atalanta, ma non rallenta l’entusiasmo contagioso che il primato in classifica porta in casa della Dea. Il 2024 si chiude con un punto che permette di restare davanti a tutte, il modo migliore per chiudere l’anno.“È stato un anno meraviglioso, straordinario, dispiace che finisca. Voto? 110 e lode, ma ora cerchiamo di fare il master per migliorarci” commenta Gian Pieroa Sky, “Non è irripetibile, perché possiamo fare una seconda parte di campionato importante,messo delle basi per crescere. La mia ambizione è sempre quella di migliorarsi”.La Lazio ha messo in difficoltà i nerazzurri soprattutto nel primo tempo: “Sa fare queste prestazioni, le ha già fatte.fatto un tempo a testa, nel primo facevamo fatica a contenere la loro velocità, è stata una partita difficile.