L’avanzata delle proprietà estere nel calcio italiano e le differenze culturali sui risultati

Una dopo l’altra. Le società calcistiche della nostra Serie A continuano a passare di mano, lestraniere dilagano e nessuno che si fermi un attimo a farci su una riflessione. Gli ultimi due episodi sono freschi. Il Genoa è finito sotto il controllo di unarumena, a proposito della quale si scopre un dettaglio nuovo a ogni giorno che passa; e l’Hellas Verona è stato inglobato da un fondo texano che potrebbe lasciare in sella il presidente in carica nonché proprietario cedente.Il nuovo azionista di maggioranza del Genoa Dan Sucu (Getty).Il prossimo a passare di mano potrebbe essere il Torino di CairoSituazioni fluide che compongono un quadro opaco. E il prossimo a passare sotto il controllo di unaforestiera potrebbe essere il Torino di Urbano Cairo, per la gioia dell’intera tifoseria granata.